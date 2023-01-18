وفد عسكري بريطاني يزور الجزائر لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين

جرى اللقاء في مقر رئاسة أركان الجيش الجزائري، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية “واج”، التي أشارت إلى أن سامبسون، يقوم بزيارة الجزائر على رأس وفد عسكري بريطاني.