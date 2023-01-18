اخبار العالم

وفد عسكري بريطاني يزور الجزائر لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أجرى رئيس الأركان الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة مباحثات مع المستشار الأعلى للدفاع البريطاني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المارشال مارتن إيليوت سامبسون، حول تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين.

جرى اللقاء في مقر رئاسة أركان الجيش الجزائري، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية “واج”، التي أشارت إلى أن سامبسون، يقوم بزيارة الجزائر على رأس وفد عسكري بريطاني.
بعد الإعلان عن تدريب “درع الصحراء – 2022″… ما هو حجم القوات البرية للجيشين الروسي والجزائري؟
27 سبتمبر 2022, 16:44 GMT
وجرى اللقاء بحضور مجموعة من قادة الجيش الجزائري، إضافة إلى أعضاء الوفد البريطاني، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي بينهما في السياق الأمني إقليميا ودوليا.
وأكد الفريق أول سعيد شنقريحة استعداد الجزائر لتفعيل التدابير التطبيقية اللازمة لتعزيز التعاون العسكري الثنائي بين البلدين.

© Sputnikالتدريب الروسي الجزائري المشترك “درع الصحراء 2022”

التدريب الروسي الجزائري المشترك “درع الصحراء 2022”
© Sputnik

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي

عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك