وفد عسكري بريطاني يزور الجزائر لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين

أجرى رئيس الأركان الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة مباحثات مع المستشار الأعلى للدفاع البريطاني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المارشال مارتن إيليوت سامبسون، حول تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين.
جرى اللقاء في مقر رئاسة أركان الجيش الجزائري، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية “واج”، التي أشارت إلى أن سامبسون، يقوم بزيارة الجزائر على رأس وفد عسكري بريطاني.
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27 سبتمبر 2022, 16:44 GMT
وجرى اللقاء بحضور مجموعة من قادة الجيش الجزائري، إضافة إلى أعضاء الوفد البريطاني، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي بينهما في السياق الأمني إقليميا ودوليا.
وأكد الفريق أول سعيد شنقريحة استعداد الجزائر لتفعيل التدابير التطبيقية اللازمة لتعزيز التعاون العسكري الثنائي بين البلدين.
© Sputnikالتدريب الروسي الجزائري المشترك “درع الصحراء 2022”
التدريب الروسي الجزائري المشترك “درع الصحراء 2022”
© Sputnik
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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