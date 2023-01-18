أمريكا تمدد رفع الحظر عن السلع الزراعية والطبية الروسية

وكانت قد أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، في يوليو/تموز الماضي، ترخيصًا عاما يسمح بإجراء معاملات مع روسيا تتعلق بالأغذية والأسمدة والبذور والأدوية والمعدات الطبية.

وجاء في نص الترخيص: “التصريح بجميع المعاملات المتعلقة بما يلي: أولا، إنتاج أو تصنيع أو بيع أو نقل السلع الزراعية أو المعدات الزراعية، الأدوية والأجهزة الطبية، وقطع الغيار والملحقات الخاصة بها أو تحديث برامج الأجهزة الطبية، ثانيا، الوقاية من فيروس كوفيد-19، وتشخيصه أو علاجه، بما في ذلك الأبحاث أو الأبحاث السريرية المتعلقة بفيروس كوفيد-19”.

وأوضحت وزارة الخزانة أن الحديث يدور عن المنتجات الغذائية للإنسان والحيوان، والأسمدة المعدنية والعضوية، والبذور، والأدوية والمعدات الطبية.