أمريكا تمدد رفع الحظر عن السلع الزراعية والطبية الروسية

وأضافت أن العناصر الطبية المسموح بها على وجه التحديد هي وسائل الوقاية وتشخيص وعلاج “كوفيد19″، بالإضافة إلى التجارب السريرية والأبحاث الطبية الأخرى.
وجاء في نص الترخيص: “التصريح بجميع المعاملات المتعلقة بما يلي: أولا، إنتاج أو تصنيع أو بيع أو نقل السلع الزراعية أو المعدات الزراعية، الأدوية والأجهزة الطبية، وقطع الغيار والملحقات الخاصة بها أو تحديث برامج الأجهزة الطبية، ثانيا، الوقاية من فيروس كوفيد-19، وتشخيصه أو علاجه، بما في ذلك الأبحاث أو الأبحاث السريرية المتعلقة بفيروس كوفيد-19”.
وأوضحت وزارة الخزانة أن الحديث يدور عن المنتجات الغذائية للإنسان والحيوان، والأسمدة المعدنية والعضوية، والبذور، والأدوية والمعدات الطبية.
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