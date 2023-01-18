مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعلن وصول الخبراء إلى محطة "روفنو"

أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الثلاثاء، أن بعثة خبراء من الوكالة تتمركز في محطة “روفنو” للطاقة النووية.

وصرح غروسي، أمس الاثنين، بأن إدارة الوكالة الدولية تعمل على رفع أعداد طواقمها في أوكرانيا، بهدف المساعدة في تفادي وقوع حادث نووي أثناء الصراع.

وكتب غروسي عبر “تويتر”: “الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسعى جاهدة لتفادي وقوع حادث نووي خلال الصراع الجاري في أوكرانيا، ولذلك فهي تعمل على رفع أعداد طواقمها هناك، وأنا فخور بقيادتي لهذه المهمة، وسننشر طاقم البعثة في جميع محطات الطاقة الكهروذرية في أوكرانيا، للمساعدة في تحقيق الأمن والأمان النوويين”.

يذكر أن صحيفة “وول ستريت جورنال” أفادت، في وقت سابق، نقلا عن مسؤولين أوكرانيين ودبلوماسيين غربيين بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تخطط لنشر مراقبيها في جميع المحطات النووية في أوكرانيا.

وأشارت المصادر للصحيفة إلى أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي يعتزم خلال زيارته لأوكرانيا نشر اثنين أو ثلاثة من المراقبين في كل المحطات الذرية الأوكرانية، هي “جنوب أوكرانيا” و”روفنو” و”خميلنيتسكي”.

ومن المخطط أيضا إرسال الخبراء إلى محطة “تشيرنوبل” الذرية التي تم إيقافها في أعقاب الكارثة في عام 1986.

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعتزم نشر مفتشين في جميع محطات الطاقة النووية الأوكرانية