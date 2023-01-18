الرئيس الأمريكي يبحث هاتفيا مع المستشار الألماني الوضع في أوكرانيا

موسكو – سبوتنيك . وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبيستريت، اليوم الأربعاء: “تحدث الرئيس جو بايدن مع شولتس وتم لتركيز على مسألة دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا. واتفق الزعيمان على أن هذا الدعم يجب أن يكون فعالا ومستمرا ويجب تنفيذه بتنسيق وثيق”.

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، زودت الولايات المتحدة كييف بمساعدات عسكرية تصل قيمتها إلى أكثر من 19.1 مليار دولار.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.