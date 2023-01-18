"إف تي إكس" تعلن سرقة 415 مليون دولار من عملاتها المشفرة

قالت شركة العملات المشفرة “FTX” خلال اجتماع مع اللجنة الأمريكية للدائنين إن مخترقين تمكنوا من سرقة عملات مشفرة منها بقيمة 415 مليون دولار.

واشنطن – سبوتنيك . وقالت الشركة في عرض تقديمي تمت مشاركته خلال اجتماع الإفلاس يوم الثلاثاء إنها استعادت “3.5 مليار دولار من أصول التشفير المحددة لا تشمل 415 مليون دولار من التشفير المخترق”.

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وأوضحت أنها استعادت 3.5 مليار دولار من أصول التشفير، و1.7 مليار دولار نقدا، وأوراق مالية بقيمة 300 مليون دولار.

وتأسست الشركة من قبل سام بانكمان-فريد في عام 2019، وأصبحت واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم.

وتقدمت بطلب للإفلاس في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني، حيث واجه ما يقدر بنحو مليون عميل خسائر بمليارات الدولارات.

وفي ديسمبر/ كانون الثاني، وجهت الحكومة الأمريكية الاتهام إلى بانكمان-فريد فيما وصفه المدعون العامون بأنه واحدة من أكبر قضايا الاحتيال المالي في تاريخ الولايات المتحدة.

ويزعم المدعون العامون أن الشركة انتهكت قوانين تمويل الحملات الانتخابية الأمريكية وتآمرت لاختلاس أموال العملاء.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام أمريكية إنه “تم اختراق ما قيمته 415 مليون دولار من العملات المشفرة من حسابات البورصة، وهو ما يمثل جزءًا كبيرًا من الأصول المحددة التي تحاول الشركة استردادها”.