جنوب أفريقيا: مشروع القانون الأمريكي الذي يسعى لمواجهة روسيا في أفريقيا ينتهك القانون الدولي

حذرت جنوب أفريقيا الولايات المتحدة من أن مشروع القانون الذي يسعى إلى مواجهة “أنشطة روسيا” في أفريقيا يجب التخلص منه لأنه ينتهك القانون الدولي.

بريتوريا – سبوتنيك . وقالت وزير الخارجية، ناليدي باندور، في مقابلة مع “سبوتنيك”: “أعتقد أنه يجب قتل مشروع القانون حقا لأنني أعتقد أنه لا مبرر له على الإطلاق”.

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وأضافت الوزيرة: “أعتقد أنه تدخل يتعارض مع القانون الدولي، وقد أوضحنا ذلك لزملائنا في الولايات المتحدة”.

وتابعت: “حتى أننا التقينا بواضع التشريع الأولي وأشرنا إلى الجريمة التي يعتبرها هذا التشريع المقترح على وجه الخصوص”.

وأضافت الوزيرة: “سنواصل الدعوة إلى تمزيق مشروع القانون هذا وعدم المضي قدما في أي مرحلة رسمية”.

وتم تقديم مشروع القانون في الكونغرس في أبريل/ نيسان من قبل النائب غريغوري ميكس. وأقر مجلس النواب مشروع القانون في مايو/ أيار وينتظر تصويت مجلس الشيوخ.