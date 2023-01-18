جنوب أفريقيا تعتزم رفع مستوى التدريب العسكري مع روسيا

بريتوريا – سبوتنيك . وقالت باندور في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”: “روسيا دولة عسكرية قوية كما تعلمون، ومن الواضح أننا نريد أن تتمتع قواتنا بتدريب عالي المستوى وأن تكون لديها مهارات من شأنها أن تدعمها في مهام السلام التي نضطلع بها كمسؤولية عالمية لجنوب أفريقيا ولكن أيضا في حماية أمتنا إذا دعت الحاجة”.