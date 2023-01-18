الجيش الأسترالي يشارك في تدريب الجنود الأوكرانيين في بريطانيا

أعلن وزير الدفاع الأسترالي، ريتشارد مارلز، اليوم الأربعاء، أن 70 عسكريا أستراليا سيشاركون في برنامج تدريب العسكريين الأوكرانيين في بريطانيا.

موسكو – سبوتنيك . وقال الوزير في بيان: “سيشارك 70 عسكريا أستراليا في برنامج تدريب العسكريين الأوكرانيين في بريطانيا”.

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ولفت ريتشارد مارلز الى أن العسكريين سيغادرون قاعدة “داروين” الأسترالية الأسبوع الجاري للانضمام إلى بعثة تدريب القوات الأوكرانية في بريطانيا، مؤكدا عدم مشاركة أي عسكري في القتال بأوكرانيا.

وكانت بريطانيا قد أعلنت عن إطلاق بعثة لتدريب آلاف العسكريين الأوكرانيين على أراضيها. وأعربت عدد من الدول الغربية الأخرى عن رغبتها المشاركة في هذه البعثة وإرسال خبرائها لتدريب الجنود.

وأكد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم أن بلاده ستقدم أسلحة ثقيلة لأوكرانيا وما تحتاجه من عتاد لمواجهة روسيا، موضحا أن حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا تشمل المدفعية الثقيلة. والأسلحة المجهزة بأجهزة الرؤية الليلية.