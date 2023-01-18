القوات الأوكرانية تستهدف جورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية بـ10 قذائف

أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق المسائل المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية أطلقت 10 قذائف عيار 155ملم على مدينة جورلوفكا في الجمهورية.
يذكر أن دول الناتو تستخدم مدافع ذات عيار 155ملم، وذودت الولايات المتحدة كييف بمدافع هاوتزر(عيار155) من طراذ “إم-777”. تستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيستك ولوغانسك الشعبيتين.
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تضرر برج التلفزيون التابع لوزارة الاتصالات في دونيستك نتيجة قصف القوات الأوكرانية للمدينة
12 مايو 2022, 09:30 GMT
كما تم تزويد القوات الأوكرانية بمدافع “بي زي إتش 2000” ومدافع “كراب” البولندية، ومدافع “سيزار” الفرنسية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش نظام كييف، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي- جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
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