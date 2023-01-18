يذكر أن دول الناتو تستخدم مدافع ذات عيار 155ملم، وذودت الولايات المتحدة كييف بمدافع هاوتزر(عيار155) من طراذ “إم-777”. تستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيستك ولوغانسك الشعبيتين.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش نظام كييف، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي- جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.