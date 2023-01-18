القوات المسلحة الروسية تحقق إصابات في 76 وحدة فرعية لقوات المدفعية الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الطيران والمدفعية الروسية حققت إصابات، خلال الـ24 ساعة الماضية، في 76 وحدة فرعية لقوات المدعية الأوكرانية.
موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع: “حقق الطيران العملياتي التكتيكي وقوات الصواريخ، ومجموعات المدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، إصابات في 76 وحدة فرعية لقوات المدفعية الأوكرانية في مرابضها، كما والقوى العاملة ومعدات عسكرية، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في 103 مناطق”.
وتواصل القوات الروسية تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية مؤخرا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
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أمس, 13:54 GMT
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير الماضي، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها وتقديم مجرمي الحرب إلى العدالة.
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