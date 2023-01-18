القوات المسلحة الروسية تحقق إصابات في 76 وحدة فرعية لقوات المدفعية الأوكرانية

موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع: “حقق الطيران العملياتي التكتيكي وقوات الصواريخ، ومجموعات المدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، إصابات في 76 وحدة فرعية لقوات المدفعية الأوكرانية في مرابضها، كما والقوى العاملة ومعدات عسكرية، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في 103 مناطق”.