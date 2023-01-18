بوتين: مستوى كفاءة المؤسسات الصناعية في روسيا يسمح باستبدال الشركات التي تركت السوق

وقال بوتين، خلال محادثة مع العمال في مصنع “أوبوخوف”، وهو جزء من شركة “ألماز-أنتي”: “بعد أن غادر بعض من يسمّون شركاؤنا من سوقنا، وأصبح مستوى إنتاجنا مرتفعًا جدًا، وشركاتنا تستوعب بسهولة ما تركه هؤلاء الشركاء أنفسهم. أي أننا أنفسنا أصبحنا قادرين على إنتاج ما لم نتمكن من إنتاجه بالأمس” .

وأضاف بوتين: “بالطبع هذا لا يعني أننا نستطيع إنتاج كل شيء بنسبة 100في المئة، لكننا سنحقق مستوى الإنتاج الذي نحتاج إليه”.