بوتين يتفقد سيارة "نيفا" الكهربائية الروسية… فيديو

وشاهد الرئيس الروسي عددا من النماذج المصنعة في مصنع “أوبوخوف” في مدينة سان بطرسبورغ، واطّلع على أحد النماذج المصنعة من سيارة “نيفا” الكهربائية.

وقال بوتين، خلال محادثة مع العمال في مصنع “أوبوخوف”، وهو جزء من شركة “ألماز-أنتي”: “بعد أن غادر بعض من يسمّون شركاؤنا من سوقنا، وأصبح مستوى إنتاجنا مرتفعًا جدًا، وشركاتنا تستوعب بسهولة ما تركه هؤلاء الشركاء أنفسهم. أي أننا أنفسنا أصبحنا قادرين على إنتاج ما لم نتمكن من إنتاجه بالأمس” .