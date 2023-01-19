الجيش الأمريكي يواجه أزمة كبرى يمكن أن تكتب نهايته

يصنف الجيش الأمريكي في المرتبة الأولى ضمن أضخم جيوش العالم، لكنه يواجه أزمة كبرى يمكن أن تكتب نهايته.

جاء ذلك في مقال نشره موقع “سنتر سكوير” الأمريكي، قبل يومين، تحدث فيه الكاتب عن عجز هائل في عدد الشباب الذين يتقدمون للخدمة في الجيش الأمريكي.

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وتعتمد الولايات المتحدة الأمريكية بصورة كبيرة على استغلال اللاجئين بتجنيدهم لعدة سنوات في الجيش، مقابل حصولهم على حق الإقامة الدائمة المعروفة بـ “البطاقة الخضراء”.

© AP Photo / Jim Watson جنود الجيش الأمريكي جنود الجيش الأمريكي © AP Photo / Jim Watson

وتشير إحصاءات وزارة الدفاع الأمريكية أن 29 في المئة فقط من الأمريكيين يصلحون للخدمة العسكرية لعدة أسباب أبرزها:

نقص المؤهلات العلمية. تعاطي المخدرات. الحالة الصحية السيئة. عدم امتلاك سجل جنائي خال من الجرائم.

© AP Photo / Jim Watson جنود الجيش الأمريكي جنود الجيش الأمريكي © AP Photo / Jim Watson

ويلقي الجيش الأمريكي اللوم في هذا الأمر على المدارس الحكومية، معتبرًا أنها فشلت في تعليم الشباب الأمريكي كيف يصبحون مواطنين صالحين.

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ويقول المقال إن ما سبق ليس كل الأسباب المسؤولة عن أزمة التجنيد في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن هناك أشياء أخرى مثل:

الميول الجنسية المنحرفة للشباب الأمريكي. تدخين الماريجوانا. أسباب أخلاقية أبرزها عدم قبول فكرة التضحية من أجل الوطن.

© AP Photo / Jim Watson جنود الجيش الأمريكي جنود الجيش الأمريكي © AP Photo / Jim Watson

وتشير إحصاءات موقع “غلوبال فاير بور” في 2023، إلى أن عدد سكان الولايات المتحدة الأمريكية يقدر بـ 337 مليون نسمة، بينهم نحو 123 مليون نسمة يصلحون للخدمة العسكرية، بينما يصل سن التجنيد سنويا نحو 4.3 مليون نسمة.

ويقدر إجمالي عدد جنود الجيش الأمريكي بـ 1.8 مليون جندي تقريبا، بينهم نحو 1.4 مليون قوات عاملة و442 ألف قوات احتياطية، بينما لا توجد قوات شبه عسكرية.