اتخذ "مواقع قتالية"… الجيش اللبناني يمنع قوات إسرائيلية من استكمال أعمالها على الحدود.. صور

منع الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، قوات إسرائيلية من استكمال أعمال هندسية كانت تقوم بها قرب السياج الحدودي بين البلدين.

وقال الجيش اللبناني في بيان: “خرق حاضور حفارة تابعة للعدو الإسرائيلي الخط الأزرق في سهل مرجعيون قرب بلدة كفركلا على مرحلتين لمسافة مترين”.

وأضاف أن “قوة من الجيش نفذت انتشاراً في مكان الخرق، وألزمت العدو الإسرائيلي التوقّف عن متابعة الأشغال عند الخط الأزرق. كما حضرت دورية من اليونيفيل للتحقّق من الخرق”.

نفّذت قوة من الجيش انتشاراً في مكان الخرق، وألزمت العدو الإسرائيلي التوقّف عن متابعة الأشغال عند الخط الأزرق. كما حضرت دورية من اليونيفيل للتحقّق من الخرق.

تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. ٢/٢#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/1UvnqqA4cS — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) January 18, 2023

في السياق، قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن الجيش منع “قوات العدو الاسرائيلي من استكمال أعماله قرب السياج التقني من الجانب المحتل على حدود مستعمرة المطلة المواجهة للخيام”.

وأوضحت أن عناصر الجيش اللبناني اتخذوا “مواقع قتالية” على الخط الأزرق “وجها لوجه مع جنود العدو وأمام حاضور الجرافة في ظل وجود قوات “اليونيفيل” ولجنة الارتباط”.