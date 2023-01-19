إيطاليا تعرض على تونس بذل مزيد من الجهود لمنع الهجرة مقابل استقبال عدد أكبر من مواطنيها

كشف أنطونيو تاجاني وزير الخارجية الإيطالي، اليوم الأربعاء، عن استعداد روما بأن تسمح للمزيد من التونسيين بالوصول إلى شواطئها بشكل قانوني في مقابل بذل جهود أكبر لمنع الهجرة غير النظامية من الدولة الواقعة شمالي أفريقيا.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها، اليوم الأربعاء، خلال أول زيارة يقوم بها إلى تونس منذ وصول الحكومة اليمينية المتطرفة للسلطة في أكتوبر/ تشرين الأول، بحسب “فرانس برس”.

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وقال الوزير الإيطالي إن روما تتعاون مع تونس بهدف “تقليل الهجرة غير الشرعية وتعزيز الهجرة النظامية”.

وأضاف أن إيطاليا “مستعدة لزيادة عدد المهاجرين النظاميين المدربين في تونس ويمكنهم العمل في الزراعة والصناعة”.

ولم يوضح الوزير في تصريحاته التي جاءت عقب لقائه بالرئيس التونسي قيس سعيد، عدد التأشيرات التي يمكن أن يمنحها للتونسيين، ولم يعلن إذا ما كان هناك اتفاقا رسميا قيد الدراسة.

ووصف الهجرة غير الشرعية بأنها “طاعون بالنسبة لتونس مثلما هي لإيطاليا”، مضيفًا أن البلدين لديهما رغبة في التوصل إلى الحلول الصحيحة”.