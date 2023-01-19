القوات الأوكرانية تستهدف مدينة دونيتسك بـ5 قذائف عيار 155 مم

أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق المسائل المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الخميس، بأن القوات الأوكرانية أطلقت 5 قذائف عيار 155 مم على منطقة بتروفسكي في دونيتسك.

موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب نشره على “تلغرام”: “تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية على منطقة بتروفسكي بعد منتصف الليل، بـ5 قذائف من عيار 155 مم”.

من الجدير بالذكر أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 ملم، وهي التي تزود كييف، بما فيها والولايات المتحدة، بمدافع هاوتزر “إم – 777” بعيدة المدى عيار 155 مم.

العملية العسكرية الروسية الخاصة تحرير بلدة سول في جمهورية دونيتسك الشعبية

يأتي هذا تزامنا مع مواصلة القوات المسلحة الروسية لعمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، لحماية سكان دونباس واستكمال تحرير الكيانات الجديدة التي انضمت إلى روسيا وهي- جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا خيرسون وزابوروجيه.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن الولايات المتحدة ستعلن قريبا عن واحدة من أكبر حزم المساعدات العسكرية المقدمة لأوكرانيا، مشيرةً في الوقت عينه إلى أنها غير عازمة بعد على تسليم كييف الدبابات الحديثة التي تطلبها.

وأفادت قناة “سي إن إن”، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين مطلعين: “من المرجح أن تعلن الولايات المتحدة قريبا عن واحدة من أكبر حزم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، لكن كييف تطلب دبابات حديثة، وهو ما لم توافق عليه بعد الولايات المتحدة”.