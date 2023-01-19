وزارة الخارجية الكندية تعلن استدعاء السفير الروسي

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، استدعاء السفير الروسي لدى كندا، أوليغ ستيبانوف، إلى وزارة الخارجية الكندية.

موسكو – سبوتنيك. وقالت جولي خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي “استدعى ممثلو السفارة الروسية في كندا للحديث”.

وفي وقت سابق، وأعلن السفير الروسي لدى كندا، أوليغ ستيبانوف، أمس إنه تلقى استدعاء من وزارة الخارجية الكندية لسبب لم يتم إبلاغه به.

يشار إلى أن ستيبانوف طالما انتقد دعم كندا لأوكرانيا بالمساعدات العسكرية، حيث صرح بوقت سابق هذا الشهر بأنها “سخيفة” في ظل المشكلات الداخلية للحكومة الكندية، وذلك في أعقاب إعلان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عزم بلاده شراء منظومة دفاع جوي أمريكية الصنع من طراز “ناسامز” لتقديمها إلى أوكرانيا.

وأوضح ستيبانوف في حديث لوكالة “سبوتنيك” أن “حكومة ترودو التي ترسل الأموال لإثارة الصراع ودعم نظام غير شرعي على بعد آلاف الكيلومترات من كندا تبدو سخيفة”، مضيفاً أنه لأمر مضحك على وجه الخصوص في ظل مشكلات كندا الداخلية.

وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير الماضي.