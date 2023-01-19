رئيسة وزراء نيوزيلندا تعلن اعتزامها الاستقالة

أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أرديرن، اليوم الخميس، أنها تعتزم الاستقالة من منصبها الشهر المقبل.

سبوتنيك. جاء ذلك في اجتماع لأعضاء حزب العمل الذي تنتمي إليه أرديرن، أوضحت فيه “لقد حان الوقت بالنسبة لي ليس لدي في جعبتي ما يكفي لمدة أربع سنوات أخرى”.

وأضافت أرديرن أن استقالتها ستدخل حيز التنفيذ في موعد أقصاه 7 فبراير/ شباط المقبل، مضيفة أن حزب العمال سيصوت على اختيار زعيم جديد في 22 يناير/ كانون الثاني الجاري.

ونفت أرديرن وجود سر وراء استقالتها، واكتفت بالقول: “أنا إنسان، أعطي كل ما في وسعي لأطول فترة ممكنة وبعدها يحين الوقت، وبالنسبة لي، حان الوقت”.

وتابعت: “سأغادر لأن مثل هذه الوظيفة المتميزة تتطلب مسؤولية كبيرة، مسؤولية معرفة متى تكون الشخص المناسب للقيادة وأيضا عندما لا تكون ذلك الشخص”.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قالت وزيرة الخارجية النيوزيلندية، نانا ماهوتا، إن بلادها فرضت حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، تستهدف العاملين في وسائل الإعلام الرئيسية.

يشار إلى أن الحزمة الأخيرة من العقوبات شملت الجهات الفاعلة في المجال الإعلامي التي كان قد تم فرض عقوبات عليها بالفعل في مايو/ أيار الماضي، وتشمل هذه العقوبات أفرادا من وسائل الإعلام الروسية ووكالات الأنباء.