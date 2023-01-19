السفير الروسي يؤكد للخارجية الكندية تسبب انتهاكات كييف في مأساة دنيبروبيتروفسك

قال السفير الروسي لدى كندا، أوليغ ستيبانوف، للصحفيين إنه خلال اجتماعه في وزارة الخارجية الكندية لفت الانتباه إلى انتهاك كييف لقوانين الحرب بشأن عدم نشر البنية التحتية العسكرية في المناطق السكنية المدنية، ما تسبب في مأساة دنيبروبيتروفسك.

سبوتنيك. وأضاف ستيبانوف: “من ناحيتي، قدمت شرحا تفصيليا لهذه القصة ولفتت الانتباه إلى حقيقة أن مستشارا سابقا للرئاسة الأوكرانية، قال إن هذه الحادثة المأساوية كانت ببساطة نتيجة لعمل أوكراني”.

وتابع السفير الروسي: “لفتت الانتباه إلى حقيقة أنه على الرغم من الشهادات العديدة للصحفيين والمراقبين والخبراء حول انتهاك أوكرانيا لقوانين الحرب بشأن عدم نشر البنية التحتية العسكرية في المناطق السكنية المدنية، فإن نظام زيلينسكي يواصل القيام بذلك، وفي الواقع، فإن المأساة في دنيبروبيتروفسك هي ببساطة نتيجة الأعمال الإجرامية والطائشة لهذا النظام”.

وأعرب ستيبانوف عن اندهاشه من تصريح وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي الذي رآه بعد الاجتماع، وأضاف أن الكنديين يتهمون روسيا بضرب البنية التحتية المدنية والطاقة عمدا وبالتالي ارتكاب أعمال غير قانونية.

وأوضح ستيبانوف: “ذكّرتهم مرة أخرى بأن البنية التحتية للطاقة تغذي بشكل أساسي قدرات القوات المسلحة الأوكرانية، وبما أن هناك عملية عسكرية خاصة جارية، فإن كل ما يدعم قوات العدو هو هدف عسكري مشروع”.