مقتل فلسطينيين اثنين برصاص القوات الإسرائيلية في مخيم جنين

قتل فلسطينيان اثنان، اليوم الخميس، برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

رام الله – سبوتنيك. وأفادت مصادر طبية لوكالة “سبوتنيك” بأن القتيلين هما، حسب مستشفى ابن سينا، جواد بواقنه وأدهم جبارين، وقد قتلا برصاص الجيش الإسرائيلي.

وكانت قوات الجيش الإسرائيلي قد اقتحمت مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمال الضفة الغربية حيث اندلعت مواجهات في وقت استخدمت فيه القوات الإسرائيلية الرصاص الحي والمطاطي صوب الفلسطينيين حسب شهود عيان.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، يوم الثلاثاء الماضي، مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمال الخليل.

وكتبت الوزارة في بيان: “وفاة الشاب حمدي شاكر عبد الله أبو دية (40 عاما)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند المدخل الشمالي لبلدة حلحول شمال الخليل”، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.