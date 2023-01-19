وسائل إعلام: الولايات المتحدة تدرس توريد أسلحة لأوكرانيا لمهاجمة شبه جزيرة القرم

بدأت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في الاعتراف بأن أوكرانيا قد تحتاج إلى قدرات إضافية لضرب جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية، حسبما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” نقلاً عن مصادر.

وجاء في المنشور: “بعد شهور من المناقشات مع السلطات الأوكرانية، بدأت إدارة بايدن أخيرًا في الاعتراف بأن كييف قد تحتاج إلى قوات لضرب الأراضي الروسية، حتى لو زادت هذه الخطوة من مخاطر التصعيد”.

وأشارت الصحيفة إلى أن البيت الأبيض رفض حتى وقت قريب تزويد كييف بالأسلحة لشن ضربات ضد أهداف في شبه الجزيرة، لكن “هذا الخط بدأ الآن في التليين”.

وكتبت الصحيفة: “بدأت إدارة بايدن تعتقد أنه إذا أظهر الجيش الأوكراني لروسيا أن السيطرة على شبه جزيرة القرم يمكن أن تكون مهددة، فإن هذا سيعزز موقف كييف في المفاوضات المستقبلية”.

بالإضافة إلى ذلك، بدأت “المخاوف” بشأن استخدام روسيا للأسلحة النووية التكتيكية في التراجع في البيت الأبيض، رغم أن السلطات والخبراء ما زالوا لا يستبعدون مثل هذا الاحتمال.

نتيجة لذلك، تفكر الإدارة الآن في إحدى “خطواتها الأكثر جرأة” – مساعدة أوكرانيا على مهاجمة شبه الجزيرة. تدرس الولايات المتحدة عددًا من الأسلحة كوسيلة محتملة للهجوم، بما في ذلك “هيمارس” و”برادلي”، لكنها تمتنع عن إرسال أنظمة صواريخ بعيدة المدى.

تقول السلطات الأمريكية إنها لا تعرف كيف سيرد (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين إذا هاجمت أوكرانيا شبه جزيرة القرم الروسية بأسلحة أمريكية.