كتب براندون ويتشيرت، الباحث في معهد الأبحاث والتحليل الأوراسي، في مقال نشرته مجلة “American Greatness”، أن “الإيمان بقدرة أوكرانيا على هزيمة روسيا و”عودة” شبه جزيرة القرم (الروسية) سيؤدي إلى انهيار هذه “الدولة البدائية”.

وقال: “على الرغم مما يقوله المتشددون في كييف وواشنطن بشأن الحاجة إلى إعادة شبه جزيرة القرم وطرد الروس تمامًا من شرق أوكرانيا، فإن هذا في الحقيقة وهم عميق سيؤدي إلى وفاة العديد من الأبرياء وربما ينتهي بالانهيار الكامل لدولة أوكرانية ديمقراطية بدائية تتمركز في كييف”.

وصرح ويتشرت بأن الناتو يمنع كييف حتى من التفكير في هدنة مع موسكو، بينما يحرم أوكرانيا من الدبابات التي هي في أمس الحاجة إليها.

وتساءل: “لماذا لا يساعد الغرب على إنهاء القتال بدلاً من جر الأوكرانيين للتصعيد، قبل أن تنتهي أوكرانيا؟”.