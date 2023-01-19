لوكاشينكو: المحاولات الغربية "لخنق" مينسك وموسكو فشلت

“في أي اتصالات بيننا وبين الغرب والدول الأخرى (محرر)، نقول إن روسيا لم تكن أبدًا ضد العالم (في أوكرانيا – محرر). من فضلك، دعنا نتفاوض. نحن مستعدون في هذا للمشاركة. يجب ألا تشك في ذلك. إذا كان هناك حاجة إلى شيء ما من جانبنا ويمكننا القيام به – وأنت تعرف جيدًا ما يمكننا فعله – قله بشكل مباشر، وسنعمل معا، جنبا إلى جنب. لن نتحرك هنا، ولن نلتف أبدا: أصبح الأمن اليوم بالنسبة لنا، وليس فقط بالنسبة لروسيا، أكثر أهمية بالنسبة لنا”.