موسكو راضية عن موقف إسرائيل بشأن أوكرانيا

قال سفير روسيا لدى تل أبيب، اليوم الخميس، إن”موسكو راضية عن موقف اسرائيل بخصوص أوكرانيا”.

أكد السفير الروسي لدى تل أبيب أن إسرائيل ترفض تزويد كييف بالأسلحة.

ونوه إلى أن “موسكو تأمل من إسرائيل أن تظهر نهجا حكيما في مواجهة الأزمة الأوكرانية”.

ويذكر أنه بتاريخ 13 كانون الثاني/ يناير، أعرب السفير الأوكراني لدى إسرائيل، يفغيني كورنيتشوك، عن أمله في تحسين العلاقات بين كييف واسرائيل.

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وطالب كورنيتشوك إسرائيل بتزويد أوكرانيا بوسائل هجومية، ووقوف تل أبيب بجانب بلاده.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، عن السفير الإسرائيلي لدى كييف، مايكل برودسكي، أن بلاده ستقدم مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا بقيمة 1.2 مليون دولار، أهم تلك المساعدات ما سيتم منحه إلى مستشفى أطفال في كييف من معدات طبية وغيرها.

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