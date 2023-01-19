بيسكوف ينصح النظام الأوكراني في الإسراع بمراعاة مطالب روسيا

حث المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف كييف والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على الإسراع بمراعاة مطالب روسيا وعلى الإدراك سريعا بأن روسيا وزعيمها فلاديمير بوتين موجودان وسيظل الأمر كذلك.

وقال بيسكوف في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس “من الواضح أن كلا من روسيا وبوتين يمثلان مشكلة كبيرة اليوم بالنسبة لأوكرانيا ولزيلينسكي. ومن الواضح أنه من الناحية النفسية البحتة، يفضل السيد زيلينسكي عدم وجود روسيا ولا بوتين، ولكن كلما أدركا ذلك مبكرا، كلما أسرع النظام الأوكراني في إدراك أن روسيا وبوتين قائمان وسيظل الأمر كذلك، وأنه سيتعين عليهما عاجلا أم آجلا التخلي عن كل شيء روسي، كان ذلك أفضل لبلد مثل أوكرانيا”.

وأشار إلى أنه سيتم تلبية مطالب روسيا بطريقة أو بأخرى، لذلك كلما تم أخذها في الاعتبار مبكرا، ستتمكن أوكرانيا من البدء في إعادة البناء في وقت أقرب.

“على أي حال، كلما أسرع النظام الأوكراني في إظهار استعداده لمراعاة مطالب روسيا، والتي ستتحقق بطريقة أو بأخرى، كلما انتهى كل شيء في أقرب وقت، وكلما أسرع الشعب الأوكراني في التعافي من المأساة، التي تسبب فيها نظام كييف”. دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إنه سمع دعوات لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه لا يرى أي جدوى منها.

وأضاف زيلينسكي في مقابلة مع قناة “إل سي إي” الفرنسية: “أعلم أن البعض يقترح أن نجلس على طاولة المفاوضات معه [بوتين]، لكنني لا أعرف ما يجب أن نناقشه، يريد سلاما يتوافق مع رؤيته للأمور، لكن رؤيتنا تختلف تماما”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة زيلينسكي يكشف عن دعوات لمفاوضات مع روسيا ويستبعد جدواها