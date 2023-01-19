مسؤول أوروبي: تعلمت الكثير عن الإسلام في جامع الجزائر… فيديو

صرح المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لويس ميغيل بوينو، بأنه تعلم الكثير عن الإسلام في جامع الجزائر.

وأرفق بوينو مقطع فيديومن داخل جامع الجزائر، نشره عبر حسابه على تويتر، بنص قال فيه:

“أواصل زيارتي للجزائر. تجربة روحية لا مثيل لها اليوم في مسجد الجزائر، حيث تشرفت باستقبال رائع”.

أواصل زيارتي للجزائر. تجربة روحية لا مثيل لها اليوم في مسجد #الجزائر ، حيث تشرفت باستقبال رائع. تعلمت الكثير عن الإسلام، دين التسامح وصفح الجميل. pic.twitter.com/8Wk5D1ZF45 — Luis Miguel Bueno🇪🇺 (@EUinArabic) January 18, 2023

وأضاف: “تعلمت الكثير عن الإسلام، دين التسامح وصفح الجميل”.

كما قال في المقطع المصور من أمام المحراب إن هناك 5 شمسيات على حائطه تمثل الأركان الخمسة للإسلام والصلوات أيضا.

سأسافر غدا إلى #الجزائر. صراحة، أتطلع إلى معرفة المزيد عن هذا البلد وتاريخه وثقافته وتقاليده الجميلة. ترقبوا المزيد على حساباتي على تويتر وانستغرام!

راني جاي نزركوم 😀 pic.twitter.com/OrMkOL8ESL — Luis Miguel Bueno🇪🇺 (@EUinArabic) January 15, 2023

وقال في تغريدة باللغة العربية: “راني جاي انزوركم”.