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مسؤول أوروبي: تعلمت الكثير عن الإسلام في جامع الجزائر… فيديو

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
صرح المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لويس ميغيل بوينو، بأنه تعلم الكثير عن الإسلام في جامع الجزائر.

وأرفق بوينو مقطع فيديومن داخل جامع الجزائر، نشره عبر حسابه على تويتر، بنص قال فيه:

“أواصل زيارتي للجزائر. تجربة روحية لا مثيل لها اليوم في مسجد الجزائر، حيث تشرفت باستقبال رائع”.
وأضاف: “تعلمت الكثير عن الإسلام، دين التسامح وصفح الجميل”.
كما قال في المقطع المصور من أمام المحراب إن هناك 5 شمسيات على حائطه تمثل الأركان الخمسة للإسلام والصلوات أيضا.
وقال في تغريدة باللغة العربية: “راني جاي انزوركم”.
وشرع بوينو، الاثنين 16 يناير/كانون الثاني 2023، في زيارة إلى الجزائر، حيث دعا متابيعه إلى ترقب تفاصيل رحلته عبر حساباته على تويتر وإنستغرام.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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