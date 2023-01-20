تبون: الجزائر لن تتجه للاستدانة من صندوق النقد الدولي

جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، التأكيد على عدم توجه بلاده إلى صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قروض.
الجزائر – سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات أدلى بها خلال اجتماع حكومي مع قادة الولايات.
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12:54 GMT
وقال الرئيس الجزائري إن التوقعات التي أشارت إلى توجه الجزائر إلى صندوق النقد الدولي “خاطئة”، مضيفًا أن البلاد حققت نموا اقتصاديا بلغ 4.1%.
وأضاف أن حكومته تمكنت من تقليص حجم الاستيراد إلى 38 مليار دولار، مؤكدًا على العمل في الوتيرة نفسها.
تأتي تلك التصريحات بعدما أكد تبون، في وقت سابق، أن صندوق النقد الدولي يحاول تمهيد الطريق ودفع الجزائر نحو الاستدانة، مؤكدًا أن “الاستدانة بالنسبة لنا تعني الانتحار ولن نقدم عليها”.
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