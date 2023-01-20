تبون: الجزائر لن تتجه للاستدانة من صندوق النقد الدولي

جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، التأكيد على عدم توجه بلاده إلى صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قروض.

الجزائر – سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات أدلى بها خلال اجتماع حكومي مع قادة الولايات.

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وقال الرئيس الجزائري إن التوقعات التي أشارت إلى توجه الجزائر إلى صندوق النقد الدولي “خاطئة”، مضيفًا أن البلاد حققت نموا اقتصاديا بلغ 4.1%.

وأضاف أن حكومته تمكنت من تقليص حجم الاستيراد إلى 38 مليار دولار، مؤكدًا على العمل في الوتيرة نفسها.