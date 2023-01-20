بريطانيا و8 دول أوروبية تتعهد بتقديم مساعدات عسكرية غير مسبوقة لأوكرانيا تشمل مدفعية ثقيلة

تعهدت بريطانيا وإستونيا وبولندا ولاتفيا وليتوانيا والدنمارك والجمهورية التشيكية وهولندا وسلوفاكيا، اليوم الخميس، بتقديم مساعدات عسكرية غير مسبوقة لأوكرانيا تتضمن دبابات ومدفعية ثقيلة ودفاعات جوية وذخيرة.
وجاء في بيان مشترك نُشر على موقع الحكومة البريطانية: “نحن وزراء دفاع إستونيا والمملكة المتحدة وبولندا ولاتفيا وليتوانيا والدنمارك والجمهورية التشيكية وهولندا وسلوفاكيا التقينا، اليوم، ونلتزم بالسعي الجماعي لتقديم مجموعة غير مسبوقة من المساعدات لأوكرانيا”.
وأضاف البيان أن تلك المساعدات العسكرية تتضمن “دبابات القتال الرئيسية والمدفعية الثقيلة والدفاع الجوي والذخيرة ومركبات المشاة القتالية للدفاع عن أوكرانيا”.
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16:02 GMT
وتابع البيان: “نحث الحلفاء والشركاء الآخرين على أن يحذوا حذونا ويساهموا بحزم الدعم المخطط لها في أقرب وقت ممكن لضمان انتصار أوكرانيا في ساحة المعركة في 2023”.
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