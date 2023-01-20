بريطانيا و8 دول أوروبية تتعهد بتقديم مساعدات عسكرية غير مسبوقة لأوكرانيا تشمل مدفعية ثقيلة

وجاء في بيان مشترك نُشر على موقع الحكومة البريطانية: “نحن وزراء دفاع إستونيا والمملكة المتحدة وبولندا ولاتفيا وليتوانيا والدنمارك والجمهورية التشيكية وهولندا وسلوفاكيا التقينا، اليوم، ونلتزم بالسعي الجماعي لتقديم مجموعة غير مسبوقة من المساعدات لأوكرانيا”.