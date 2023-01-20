رئيس وزراء اليونان: لن نخوض حربا ضد تركيا

أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الخميس، أن بلاده لن تخوض حربا ضد جارتها تركيا.

جاءت تصريحات رئيس الوزراء اليوناني، خلال جلسة في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا.

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وقال كيرياكوس ميتسوتاكيس:” لن نخوض حربا ضد تركيا”، بحسب “أسوشيتدبرس”

وأضاف: “ينبغي أن نكون قادرين على الجلوس مع تركيا كبالغين عاقلين وحل خلافنا الأساسي، وهو ترسيم حدود المناطق البحرية في بحر إيجه وشرقي البحر المتوسط”.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه على الرغم من كونها “قضية معقدة بسبب الجغرافيا في بحر إيجه”، إلا أن اليونان تمكنت من حل خلافات مماثلة مع إيطاليا ومصر وكانت تفكر في رفع نزاع مماثل مع ألبانيا إلى محكمة العدل الدولية بلاهاي.