استطلاع رأي: نسبة تأييد بايدن تتعافى بصورة ضئيلة من مستوى قياسي منخفض في يوليو 2022‏

تعافت نسبة تأييد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على مستوى الولاات المتحدة بصورة جزئية، بعد أن كانت منخفضة إلى ‏مستوى قياسي في شهر يوليو/ تموز الماضي.

وبحسب الاستطلاع الذي أجراه موقع شركة الاستشارات “Morning Consult”ـ اليوم الخميس، فإن 43% من الناخبين يوافقون على أداء بايدن، بينما يعارض 54%، مما يحافظ على الشعور بالاستقرار طوال الربع الرابع.

وفي يوليو، وافق 40% فقط على أداء بايدن الوظيفي، بينما رفضه 57%، مما جعله أسوأ علاماته منذ توليه منصب الرئيس الأمريكي.

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ويظهر الاستطلاع أن 46% من الناخبين، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا أيدوا طريقة عمله، بزيادة قدرها 6 نقاط منذ يوليو، ومع ذلك، فقد رفض 47% من الأشخاص في نفس الفئة العمرية أداءه، مما يمثل انخفاضا بمقدار 5 نقاط خلال الفترة نفسها.

وفي أحدث استطلاع للرأي، ارتفعت نسبة التأييد لبايدن بين نساء الضواحي، إذ ارتفعت من 40% في يوليو إلى 45%.

وأظهر الاستطلاع أن شعبية الرئيس الأمريكي لا تزال عالية بين الناخبين السود، إذ يدعمه نحو ثلثي المجتمع، بزيادة طفيفة عن 62% في شهر يوليو.

كما يكشف الاستطلاع الأخير أن جو بايدن أقل شعبية بين الناخبين البيض، إذ وافق 38% منهم فقط على فترة ولايته.