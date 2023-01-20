مسؤول أمريكي بارز يعلن من داخل السعودية عن "تقدم في العلاقات" بين المملكة وإسرائيل

أعرب مبعوث البيت الأبيض السابق للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، عن تفاؤله بإحراز تقدم في العلاقات بين السعودية وإسرائيل.

وفي مقابلة مع شبكة “آي 24 نيوز” الإسرائيلية من شوارع العاصمة الرياض، حيث يقضي غرينبلات إجازة مع زوجته وأطفاله بالسعودية، قال المسؤول الأمريكي إنه كان يصلي ويعرف عن نفسه علانية على أنه يهودي هناك.

وقال “لم يزعجني أحد، فقد كان الجميع دافئا ومرحبا ولطيفا ومهذبا. لقد كانت رحلة مذهلة”.

وأضاف أنه يرى “مزيدا من التقدم والانفتاح تجاه الإسرائيليين في السعودية” منذ أن بدأ القدوم إلى الدولة الخليجية في عام 2017.

وزير الخارجية السعودي: نأمل أن تفهم حكومة إسرائيل أن تسوية الصراع مع الفلسطينيين في صالحها

وفي إشارة إلى مخاوف الرياض بشأن الحكومة الإسرائيلية اليمينية الجديدة، قال غرينبلات إنه غير قلق من احتمال انحراف مبادرة اتفاقات إبراهيم عن مسارها، مضيفا: “الحكومة في أيد أمينة لرئيس الوزراء نتنياهو وكان هو الشخص الذي بدأ بالفعل طريق اتفاقات إبراهيم”.

كما أعرب المبعوث الأمريكي عن ثقته في أن نتنياهو هو الشخص القادر على “دفع الأمور إلى الأمام” فيما يتعلق بالعلاقات الإسرائيلية السعودية، ومع ذلك، قال: “دعونا نكون حذرين، السعودية ليست مستعدة بعد للتوقيع على اتفاقيات إبراهيم. إن شاء الله سيفعلون يوما ما”.

على الرغم من الدعم القوي للفلسطينيين، الشباب السعودي مهتم بمعرفة المزيد عن إسرائيل، والرياض تدرك أن أعداء إسرائيل هم أعداؤها. مبعوث البيت الأبيض السابق للشرق الأوسط جيسون غرينبلات