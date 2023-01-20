الولايات المتحدة تمنح أوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة 2.5 مليار دولار

من جانبه، أصدر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تعليمات لوزارة الخارجية، تتضمن تخصيص مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بمبلغ يصل إلى 2.5 مليار دولار.

وفي مذكرة رسمية أصدرها البيت الأبيض، فوض بايدن وزير الخارجية أنتوني بلينكين، بتوجيه ما يصل إلى 2.5 مليار دولار من المنتوجات والخدمات الدفاعية لوزارة الدفاع الأمريكية، والتدريب العسكري لمساعدة أوكرانيا.