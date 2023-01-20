"أنصار الله" تكشف الملفات التي يجري التفاوض بشأنها مع السعودية

كشفت جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) اليمنية، يوم الخميس، عن الملفات الجاري التفاوض بشأنها مع السعودية التي تقود التحالف العربي، بوساطة سلطنة عُمان لتجديد هدنة الأمم المتحدة التي انقضت في اليمن مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

القاهرة- سبوتنيك. وقال عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة “أنصار الله”، محمد علي الحوثي، عبر”تويتر”، إن “النقاش تعلق بالملف الإنساني؛ المرتبات والمطار، في إشارة إلى مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة”، وأضاف أن “المراوحة لازالت قائمة مع ثبات موقفنا في الجمهورية اليمنية”.

ويوم الأحد الماضي، أعلن رئيس الوفد المفاوض في “أنصار الله” والناطق باسم الجماعة محمد عبد السلام، في ختام زيارة وفد رسمي عُماني إلى صنعاء، أجراء نقاشات “جادة وإيجابية تمهد للسلام الشامل في اليمن”.

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ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت “أنصار الله”، وصول مفاوضات تمديد هدنة الأمم المتحدة التي استمرت في اليمن 6 أشهر منذ الثاني من أبريل/ نيسان الماضي، إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب كافة الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.

وتسيطر جماعة “أنصار الله” منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.