بلينكن يبحث مع بوريل دعم أوكرانيا ومواجهة التحديات الصينية والإيرانية

بحث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في اتصال هاتفي مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، دعم أوكرانيا، فضلا عن مواجهة التحديات التي تمثلها الصين وإيران.

واشنطن- سبوتنيك. ووفقا لوزارة الخارجية الأمريكية، ناقش الوزير والممثل السامي سبل تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لدعم الأمن والسيادة الأوكرانية، فضلا عن مواصلة التعاون لمواجهة التحديات التي تمثلها الصين وإيران.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” إن إدارة بايدن وافقت على تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 2.5 مليار دولار لأوكرانيا، تتضمن مركبات برادلي القتالية وناقلات الجنود المدرعة من طراز سترايكر وغيرها من المعدات.

وأوضح بيان البنتاغون أن “هذه المساعدات المقدرة بقيمة 2.5 مليار دولار، هو المرة الثلاثين التي تسحب فيها إدارة بايدن من مخزونات وزارة الدفاع لصالح أوكرانيا منذ أغسطس/ آب 2021”.