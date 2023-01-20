رئيس المجلس الأوروبي: أصبح من الصعب فرض عقوبات جديدة على روسيا

قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، إنه أصبح من الأصعب فرض عقوبات جديدة على روسيا.

سبوتنيك. ونقلت بلومبرغ عن ميشيل قوله للصحفيين خلال رحلة إلى كييف “كل المباحثات بشأن العقوبات على روسيا أصبحت أصعب بكثير من المباحثات السابقة.”

في الوقت نفسه، أضاف ميشيل أن الاتحاد الأوروبي، على الرغم من الصعوبات، سيواصل النظر في حزم جديدة من العقوبات ضد روسيا.

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وفي وقت سابق، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، يوم الثلاثاء، عزم الاتحاد الأوروبي تقديم الحزمة العاشرة من العقوبات ضد موسكو.

من جانبه، أحال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى الدوما “مجلس النواب” الروسي، مشروع قانون بفسخ الاتفاقات الدولية المبرمة مع مجلس أوروبا.

وأشارت قاعدة بيانات الدوما إلى أن الرئيس الروسي أحال الوثيقة و”تم يوم الثلاثاء، تسجيل مشروع قانون “بشأن إنهاء المعاهدات الدولية لمجلس أوروبا المبرمة مع روسيا”.