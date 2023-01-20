المجر توقف الدفعة السابعة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا

أوقفت المجر الدفعة السابعة من المساعدات من الاتحاد الأوروبي لتسليح أوكرانيا، حسب ما أفادت به محطة إذاعة RMF FM.
وتشمل المساعدات 500 مليون يورو من صندوق السلام الأوروبي. وبحسب تقارير إعلامية، تعتزم دول الاتحاد الأوروبي الضغط على المجر يوم الاثنين خلال اجتماع لوزراء الخارجية. يثير عدم رغبة البلاد في الموافقة على الدفعة غضب الدبلوماسيين الأوروبيين، ويجري النظر في خطة للموافقة عليها دون مشاركة بودابست.
وقال أحد الدبلوماسيين الأوروبيين: “لا يجب على دولة صغيرة موالية لروسيا، لديها استثناءات من جميع العقوبات، أن تملي موقف الاتحاد الأوروبي بأكمله”.
وافقت دول الاتحاد الأوروبي سابقًا على استخدام أموال صندوق السلام الأوروبي الخارج عن الميزانية لدفع جزء من توريد الأسلحة إلى أوكرانيا. تقدر قيمة الصندوق الآن بـ 5.6 مليار يورو. وقد تم زيادتها هذا العام بمقدار ملياري يورو أخرى، ويمكن أن تنمو في المستقبل إلى ما يقرب من 11 مليار يورو.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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