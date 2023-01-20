المجر توقف الدفعة السابعة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا

أوقفت المجر الدفعة السابعة من المساعدات من الاتحاد الأوروبي لتسليح أوكرانيا، حسب ما أفادت به محطة إذاعة RMF FM.

وتشمل المساعدات 500 مليون يورو من صندوق السلام الأوروبي. وبحسب تقارير إعلامية، تعتزم دول الاتحاد الأوروبي الضغط على المجر يوم الاثنين خلال اجتماع لوزراء الخارجية. يثير عدم رغبة البلاد في الموافقة على الدفعة غضب الدبلوماسيين الأوروبيين، ويجري النظر في خطة للموافقة عليها دون مشاركة بودابست.

وقال أحد الدبلوماسيين الأوروبيين: “لا يجب على دولة صغيرة موالية لروسيا، لديها استثناءات من جميع العقوبات، أن تملي موقف الاتحاد الأوروبي بأكمله”.