السودان… لجنة التنسيق المشتركة تواصل مناقشتها من أجل التوصل لاتفاق سياسي نهائي

تواصل لجنة التنسيق المشتركة بين القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري والآلية الثلاثية، اجتماعاتها لمناقشة القضايا الأربع المتبقية في المرحلة النهائية للعملية السياسية.

وحسب وكالة الأنباء السودانية، قال الناطق الرسمي باسم العملية السياسية مهندس خالد عمر يوسف، أمس الخميس، إن الاجتماع الأخير استمع إلى تصورات الأنشطة الخاصة بالسلام وشرق السودان.

وأضاف أنه تمت إجازة الخطة العامة بأن تتولى الآلية الثلاثية الدعوة وتيسير أعمال الفعاليتين، لضمان أوسع مشاركة ممكنة لأصحاب المصلحة ومن قوى ثورة ديسمبر.

بعد انطلاق المرحلة النهائية لـ “الاتفاق الإطاري”.. هل اقترب السودان من حل أزمته السياسية؟

وأوضح يوسف أن هدف الفعاليتين هو تعزيز عملية تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان بإزالة العوائق السياسية والعملية التي تقف أمامه.

كما تهدف أيضا إلى وضع الأسس الصحيحة لمعالجة قضايا شرق السودان بما يحقق استقرار الإقليم وشمول الحل وإنصاف مواطنيه وإزالة كافة أشكال التهميش عنه.