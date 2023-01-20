اكتشاف قد يهدد بـ"تسونامي" في قاع البحر المتوسط

أظهرت دراسة غربية جديدة أن هناك “غرفة صهارة” تحت بركان كولومبو، قرب جزيرة سانتوريني اليونانية تهدد بـ”تسونامي” في قاع البحر المتوسط.

وأفادت قناة “سكاي نيوز”، اليوم الجمعة، بأن مجموعة من الباحثين اكتشفوا أن “غرفة صهارة” الواقعة تحت البركان تشكل خطرا كبيرا، خاصة وأنه بالإمكان أن ينتج عنها انفجار بركاني شديد، قد يخرج موجات مد عاتية أو “تسونامي” في المستقبل القريب.

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وبحسب مجلة تابعة للاتحاد الجيوفيزيائي الأمريكي، استخدم كاجيتان تشرابكيويتز، عالم الجيوفيزياء في “إمبريال كوليدج لندن” وهو المؤلف الرئيسي للدراسة، تقنية تصوير جديدة للبراكين تنتج صورا عالية الدقة، ظهر من خلالها احتمالية وقوع انفجار بركاني قوي.

وأوصى الباحثون بمراقبة البراكين البحرية النشطة الأخرى، من أجل “تحسين التقديرات المتعلقة بالوقت المحتمل لحدوث ثوران بركاني”، حيث أشاروا إلى أن الحالة الحالية لـ”غرفة صهارة” الواقعة تحت بركان كولومبو، قد تنبأ بانفجار ذا تأثير كبير في المستقبل القريب (وإن لم يكن وشيكا).

واقترح الباحثون إنشاء مرصد دائم يتضمن المراقبة المستمرة للزلازل وقاع البحر، وذلك مع حاجتهم إلى بيانات أفضل حيال في الواقع تحت هذه البراكين، بدعوى أن المراقبة المستمرة تمكنهم من الحصول على تقدير أفضل لوقت حدوث ثوران بركاني.