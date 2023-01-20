سيناتور روسي يصف أيديولوجية أمريكا بأنها شكل حديث للنازية الجديدة

اعتبر رئيس لجنة مجلس الفيدرالية الروسي للتشريع الدستوري وبناء الدولة، أندريه كليشاس، أن العقيدة الأيديولوجية للولايات المتحدة، مبنية على فكرة الاستثنائية، ما يعد شكلا حديثا من أشكال النازية الجديدة.
وقال السيناتور الروسي، عبر “تليغرام”: “الولايات المتحدة دولة مفلسة ومدينة، تواصل تمويل النازيين الجدد في أوكرانيا، وتعليم الجميع الحرية والديمقراطية، في الوقت نفسه، لا يعترفون بأي التزامات لدولتهم”.
وأضاف “الأيديولوجية الأمريكية بأكملها مبنية على فكرة الاستثنائية، وهي ليست شيئا آخر غير الشكل الحديث للنازية الجديدة”.
أمريكا تبلغ سقف الدين و”الخزانة الأمريكية” تتخذ “إجراءات غير عادية”
أمس, 15:53 GMT
يذكر أن وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، قد أخطرت في وقت سابق، الكونغرس، بأن الحكومة بدأت تطبيق “إجراءات استثنائية” لإدارة النقد، بعد الوصول إلى سقف الدين القانوني، لتفادي تخلف الولايات المتحدة عن الوفاء بالتزاماتها.
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