سيناتور روسي يصف أيديولوجية أمريكا بأنها شكل حديث للنازية الجديدة

وقال السيناتور الروسي، عبر “تليغرام”: “الولايات المتحدة دولة مفلسة ومدينة، تواصل تمويل النازيين الجدد في أوكرانيا، وتعليم الجميع الحرية والديمقراطية، في الوقت نفسه، لا يعترفون بأي التزامات لدولتهم”.

وأضاف “الأيديولوجية الأمريكية بأكملها مبنية على فكرة الاستثنائية، وهي ليست شيئا آخر غير الشكل الحديث للنازية الجديدة”.

يذكر أن وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، قد أخطرت في وقت سابق، الكونغرس، بأن الحكومة بدأت تطبيق “إجراءات استثنائية” لإدارة النقد، بعد الوصول إلى سقف الدين القانوني، لتفادي تخلف الولايات المتحدة عن الوفاء بالتزاماتها.