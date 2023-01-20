السفير أنطونوف: روسيا تحذر الولايات المتحدة من أن نهجها يقود العالم إلى كارثة

حذر السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة من الاستمرار بنهجها الهادف إلى إلحاق “هزيمة عسكرية بروسيا”؛ معتبرا أن ذلك يقود العالم إلى سيناريو كارثي.

موسكو – سبوتنيك. وقال أنطونوف للصحفيين: “نحن .. نحذر واشنطن باستمرار من أن نهجها المتمثل في إلحاق هزيمة استراتيجية بنا في ساحة المعركة، يقود العالم بسرعة إلى سيناريو كارثي.

ونفى أنطونوف المزاعم المتداولة، حول أن روسيا تهدد باستخدام أسلحة نووية، واصفا إياها بأنها “فارغة وغير مسؤولة”.

أنطونوف: الولايات المتحدة وحلفاؤها يشنون “حرب هجينة شاملة” على روسيا

وأضاف الدبلوماسي الروسي، “لم يصرح أي شخص في القيادة السياسية والعسكرية الروسية بهذه الطريقة من قبل”.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغى لافروف، إن روسيا والولايات المتحدة غير قادرتين على الحفاظ على المسار الطبيعي للمحادثات، بسبب مسار المواجهة، الذي ينتهجه الرئيس الأمريكي جو بايدن.