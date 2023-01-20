بيسكوف: بوتين يناقش سير العملية العسكرية الخاصة في اجتماع لمجلس الأمن الروسي

وقال بيسكوف في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ الحضور بأحدث اتصالاته الهاتفية الدولية. كما تمت مناقشة الموضوعات الراهنة على جدول الأعمال الاجتماعي والاقتصادي.

وأضاف بيسكوف أنه تم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول مسار العملية العسكرية الخاصة. وأن وزير الدفاع شويغو أبلغ المشاركين عن زيارة مقر العملية بداية الأسبوع.

وبحسبه، حضر الاجتماع رئيسة مجلس الفيدرالية فالنتينا ماتفينكو، ورئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، ونائب رئيس مجلس الأمن دميتري ميدفيديف، ورئيس إدارة الكرملين أنطون فاينو، وسكرتير مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف، ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، بالإضافة إلى وزير الدفاع سيرغي شويغو، ومدير جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس جهاز المخابرات الخارجية سيرغي ناريشكين، والمبعوث الرئاسي الخاص لحماية البيئة والبيئة والنقل سيرغي إيفانوف.