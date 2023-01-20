دراسة تكشف عن نبتة صينية مضادة للأورام الخبيثة

اكتشف باحثون صينيون وبريطانيون أسرارا تطورية تمكن الأعشاب الطبية المعروفة باسم “باربد سكلكاب” (الشائكة الطاقية) من إنتاج مركبات مقاومة للسرطان.

وقالت البروفيسورة كاثي مارتن أحد مؤلفي الدراسة لموقع “فيزيولوجي”: “لقد وجدنا أن المستقلب الأولي له نشاط ضد الخلايا السرطانية ولكن ليس الخلايا غير السرطانية وهو أمر مهم بشكل خاص لمستقلب مضاد للسرطان، الآن نحن نتطلع إلى تطوير طرق تركيبية لإنتاج المزيد من مركب الرصاص”.

في الطب الصيني التقليدي، لعزل الكيمياء الطبية عن النبات، تُغلى الأعشاب في الماء لمدة ساعتين ثم يُجفف المستخلص لإنتاج مسحوق ويؤخذ على شكل مغلي (سائل مركز).

وأضافت: “الآن، مع معرفة الجينات التي تشكل المسار الكيميائي الحيوي وراء النشاط المضاد للسرطان، يقترب الباحثون من القدرة على تصنيع كميات أكبر من المركبات بسرعة أكبر وبشكل مستدام”.

NEWS – Discovery of anti-cancer chemistry makes skullcap fit for modern medicine Evolutionary secrets that enable barbed skullcap to produce #cancer fighting compounds have been unlocked by UK & Chinese researchers.@NorwichResearch @UCAS1978 @BBSRC https://t.co/NCxQwFEo4p pic.twitter.com/JevezlV9eE — John Innes Centre (@JohnInnesCentre) January 20, 2023

وتم استخدام النبتة لعدة قرون في الطب الصيني التقليدي لعلاج الحالات الطبية المختلفة.