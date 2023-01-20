الدفاع الألمانية: المشاركون في اجتماع رامشتاين لم يتخذوا أي قرار بشأن "ليوبارد"

صرح وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، أن المشاركين في الاجتماع في القاعدة الأمريكية في رامشتاين بألمانيا، حيث تمت مناقشة المزيد من المساعدة لأوكرانيا، لم يتخذوا أي قرار بشأن دبابات “ليوبارد 2”.

وقال بوريس بيستوريوس، اليوم الجمعة، على قناة “فينيكس” التلفزيونية: “ما زلنا لا نستطيع تحديد موعد اتخاذ القرار بشأن ليوبارد وماذا سيكون”.

ووفقا له، هناك حجج لصالح العرض وضد العرض، وتختلف آراء الحلفاء. وأضاف الوزير أن الانطباع بأن ألمانيا وحدها هي التي تعارض إرسال الدبابات لم يكن صحيحًا.

يذكر أنه سبق وأعرب الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، عن أمله بأن يسفر اجتماع، تعقده مجموعة الاتصال حول دعم أوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا، يوم 20 كانون الثاني/يناير، عن اتخاذ قرارات بشأن إمداد كييف بأسلحة ثقيلة.

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وتواجه ألمانيا ضغوطا متصاعدة لمنح أوكرانيا بعضا من دبابات “ليوبارد 2″، بعد أن أعلنت المملكة المتحدة أنها سترسل دبابات “تشالنجر 2” إلى كييف.

وأكدت الشركة الألمانية المصنعة لدبابات “ليوبارد 2″، في وقت سابق، أنه لن يكون بمقدورها تسليم شحنة إلى أوكرانيا إلا في عام 2024 على أقرب تقدير.