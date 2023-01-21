ارتفاع إنتاج منجم السكري للذهب… كم بلغ نصيب مصر من أرباحه؟

أعلنت شركة “سنتامين” الأسترالية المشغلة لمنجم السكري في مصر، نمو إنتاج الموقع الغني بودائع الذهب بنسبة 6% خلال عام 2022.

وبذلك بلغ إنتاج منجم الذهب المصري نحو 441 ألف أوقية من الذهب بقيمة 788.4 مليون دولار، ارتفاعا من 415.3 ألف أوقية في العام 2021 بقيمة 733.3 مليون دولار.

وقالت الشركة في تقرير نشرته مساء الخميس، إن إنتاج المنجم بلغ 109.5 ألف أوقية في الربع الأخير من عام 2022، ارتفاعا من 107.5 ألف أوقية في نفس الفترة من عام 2021.

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وبلغت حصة مصر من أرباح المنجم نحو 7 ملايين دولار في الربع الأخير، ونحو 35.5 مليون دولار على مدار العام الماضي بأكمله. وهذا علاوة على 23.8 مليون دولار حصلت عليها الحكومة المصرية كرسوم إتاوة.

وتخطط الشركة الأسترالية إلى زيادة إنتاج المنجم ليتراوح بين 450 ألف و480 ألف أوقية خلال العام الجاري، كما تسعى إلى زيادة إنتاجها في مصر بشكل عام عن طريق تعزيز أعمال الاستكشاف والتنقيب.

وفقا لوسائل إعلام محلية، تعمل “سنتامين” في مصر منذ عام 1994، ويعد منجم السكري أهم أعمالها، وحصلت أخيرا على ترخيص للتنقيب عن الذهب في 19 موقعا بمساحة إجمالية تصل إلى 3 آلاف كيلومتر.

ينص الاتفاق بين الشركة والحكومة المصرية بأن تحصل القاهرة على 50% من أرباح منجم السكري، علاوة على 3% رسوم إتاوة تحسب بناء على صافي مبيعات المنجم.

في عام 2021، حصلت مصر على نحو 75 مليون دولار من نصيب الأرباح، بالإضافة إلى 21.6 مليون دولار رسوم إتاوة، وفقا للبيانات المتاحة عبر موقع “سنتامين”.

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في العام الماضي، أفاد تقرير صادر عن الشركة المشغلة لمنجم السكري، بارتفاع احتياطياته بمقدار 1.3 مليون أوقية، لتصل إلى 11.11 مليون أوقية.

وذكر التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة، أن قيمة هذه الاحتياطيات تبلغ، نحو 20 مليار دولار – وفقا للأسعار العالمية في منتصف الشهر الماضي والتي ارتفعت منذ ذلك الحين.