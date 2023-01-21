وزيرة الخزانة الأمريكية تحذر: تخلف أمريكا عن سداد ديونها سيؤدي إلى أزمة مالية عالمية

حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، اليوم الجمعة، من أن تخلف أمريكا عن سداد ديونها سيؤدي ‏إلى أزمة مالية عالمية، مع استمرار عدم وصول الحكومة الأمريكية إلى اتفاق داخل أروقة الكونغرس لتمديد حد ‏اقتراب الديون.‏

وقالت يلين في تصريحات لشبكة “سي إن إن” الأمريكية: “إذا حدث ذلك، فإن تكاليف الاقتراض لدينا سترتفع، وسيرى كل أمريكي أن تكاليف الاقتراض سترتفع أيضا”، في إشارة منها إلى تخلف بلادها عن سداد الديون.

“علاوة على ذلك، فإن الفشل في سداد المدفوعات المستحقة، سواء كان ذلك من حملة السندات أو لمتلقي الضمان الاجتماعي أو لجيشنا، سيؤدي دون شك إلى حدوث ركود في الاقتصاد الأمريكي، ويمكن أن يتسبب في أزمة مالية عالمية”، بحسب توقعات يلين.

وأصبحت دراما الحد من الديون معركة سياسية سنوية داخل الكونغرس الأمريكي، بين الحزب الديمقراطي الحاكم (جانيت يلين من أعضائه)، والحزب الجمهوري المنافس له، وينتمي له رئيس مجلس النواب الحالي، كيفن مكارثي.

خبراء يوضحون الإجراءات التي قد تتخذها واشنطن لتجنب التخلف عن السداد

وأدى الكفاح الذي طال أمده لرفع سقف ديون أمريكا في عام 2011 إلى أزمة مالية، بلغت ذروتها في وكالة التصنيف الائتماني الكبرى “ستاندرد آند بورز”، التي جردت الولايات المتحدة من مكانتها الائتمانية الممتازة من الدرجة الأولى.