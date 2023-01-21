الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا يزور البيت الأبيض في أوائل فبراير

أكد منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية، جون كيربي، اليوم الجمعة، أن ‏الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، سيزور العاصمة الأمريكية واشنطن، في بداية شهر ‏فبراير/ شباط المقبل.‏

واشنطن – سبوتنيك. وقال كيربي في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: “أستطيع أن أؤكد أننا نتطلع إلى رؤية الرئيس لولا مطلع الشهر المقبل”.

وكان البيت الأبيض أعلن الأسبوع الماضي، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا دعمه الثابت له، ودعاه إلى زيارة واشنطن لإجراء مشاورات حول دائرة واسعة من القضايا.

لولا دا سيلفا يتهم الشرطة في برازيليا بـ”التواطؤ” مع المحتجين وتسهيل اقتحامهم للمباني الحكومية

وجاء في بيان للبيت الأبيض بهذا الصدد، أن “الرئيس بايدن أكد دعم الولايات المتحدة الثابت للديمقراطية في البرازيل والإرادة الحرة للشعب البرازيلي الذي تم التعبير عنه أثناء الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز فيها الرئيس لولا”.

وأضاف البيان، أن بايدن “دان العنف والهجمات على المؤسسات الديمقراطية وعلى الانتقال السلمي للسلطة”.