زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر يضرب الأرجنتين

ضرب زلزال مدمر بلغت قوته 6.8 درجة على مقياس ريختر الأرجنتين ليل/الجمعة السبت.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي، ضرب الزلزال في الساعة (22:09 بتوقيت غرينتش) عند ملتقى دائرة عرض (26.721 جنوبا) وخط طول (63.039 غربا).

وأشارت هيئة المسح إلى أن مركز الزلزال كان على عمق 610.7 كيلومتر.

زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب المنطقة الحدودية بين الأرجنتين وشيلي

كان زلزال بنفس القوة ضرب شمال الأرجنتين وتشيلي، وفقا للمراكز الوطنية لرصد الزلازل في كلا البلدين، في 11 مايو/أيار 2022.