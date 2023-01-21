زيلينسكي يقول إنه ناقش صفقة الحبوب مع أردوغان

قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إنه ناقش مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إمكانية توسيع صفقة الحبوب لتشمل موانئ أخرى في أوكرانيا.

وأجرى زيلينسكي محادثات هاتفية مع أردوغان اليوم الجمعة لمناقشة مجموعة من القضايا، بما في ذلك تصدير الحبوب الأوكرانية.

وقال زيلينسكي على قناته في تليغرام بعد المحادثات، “نظرنا في الحاجة إلى مواصلة مبادرة الحبوب وإمكانية توسيع جغرافيتها إلى أجزاء أخرى من أوكرانيا. ودعمنا المزيد من الإجراءات للمبادرة الإنسانية الأوكرانية.

كما شكر الرئيس الأوكراني أنقرة على تنظيم اجتماع لأمناء المظالم لأوكرانيا وتركيا وروسيا في أنقرة في وقت سابق من هذا الشهر.

قال المبعوث الأمريكي الخاص للأمن الغذائي العالمي، كاري فاولر، يوم الخميس، إنه كان هناك تباطؤ في شحنات الحبوب من أوكرانيا بموجب اتفاق الأمم المتحدة.

وأشار فاولر إلى أنه بعد إطلاق مبادرة الحبوب في البحر الأسود في صيف عام 2022، ستغادر حوالي 10 سفن محملة بالحبوب أوكرانيا كل يوم، لكن هذا العدد انخفض الآن إلى اثنتين أو ثلاث.

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في 22 يوليو/ تموز ، وقعت روسيا وأوكرانيا وتركيا اتفاقية بوساطة الأمم المتحدة لتوفير ممر بحري إنساني للسفن التي تحمل الأغذية والأسمدة من موانئ البحر الأسود، بما في ذلك موانئ أوديسا وتشورنومورسك ويوجني الأوكرانية، وسط العملية العسكرية الخاصة، حيث تم تمديد صفقة الحبوب في نوفمبر.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارًا إن معظم السفن التي تحمل الحبوب الأوكرانية لا تصل إلى أفقر دول العالم وانتهى بها الأمر في أوروبا. وأعرب بوتين عن مخاوفه من عدم دخول منتجات الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية على النحو المنصوص عليه في صفقة الحبوب.