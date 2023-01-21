بوركينا فاسو تعلن تحرير أكثر من 60 امرأة وطفلا مختطفين

قالت هيئة الإذاعة الوطنية في بوركينا فاسو، اليوم الجمعة، أنه تم تحرير عشرات الفتيات والنساء اللائي اختطفن في وقت سابق من هذا الشهر في بوركينا فاسو.

وذكرت هيئة الإذاعة الوطنية في بوركينا فاسو، أن الجيش قام بتحرير 62 امرأة مختطفة وأربعة أطفال.

وخطف المسلحون النساء وأطفالهن يومي 12 و13 يناير خارج قريتين في منطقة أربيندا بإقليم سوم في منطقة الساحل أثناء سيرهم في الأدغال بحثاً عن الفاكهة وأوراق الشجر.

كان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ندد يوم الثلاثاء الماضي، باختطاف نحو 50 فتاة وامرأة في محيط أربيندا شمال الساحل في بوركينا فاسو، ودعا إلى عودتهم الآمنة على الفور.

مسلحون يختطفون 50 امرأة في بوركينا فاسو

وحث غوتيريش السلطات المحلية على عدم إدخار أي جهد لتقديم المسؤولين عن الاختطاف للعدالة.