بايدن: أوكرانيا ستحصل على كل ما تحتاجه

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن أوكرانيا ستحصل على كل ما تحتاجه من المساعدات العسكرية.

واشنطن – سبوتنيك. وأضاف بايدن للصحفيين عند سؤاله عن المداولات بين الحلفاء لإرسال دبابات إلى أوكرانيا، قائلا إن “أوكرانيا ستحصل على كل المساعدات التي تحتاج إليها”.

وكانت ألمانيا قد أعلنت أنها قد تقدم دبابات “ليوبارد” لأوكرانيا، ولكن بالتنسيق مع الشركاء فقط.

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وأفادت تقارير إعلامية بأن برلين وافقت على تسليم دبابات “ليوبارد” لكييف بشرط أن تقدم الولايات المتحدة دبابات “أبرامز” للأوكرانيين أولا، بينما تقول واشنطن إنها لا ترى جدوى في تقديم دباباتها نظرا للصعوبات اللوجستية وصعوبة الصيانة.